Прикордонник отримав контузію в результаті обстрілу бойовиками КП "Майорськ"

Про речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян напимав у Facebook.

Читайте такожКПВВ "Зайцеве" знову закрили через обстріли бойовиків

"Російсько-терористичні війська не припиняють обстріли дорожніх коридорів на лінії розмежування. Вчора близько 22.00 вчергове зі 120-міліметрових мінометів був обстріляний контрольний пост "Майорськ", що поблизу КПВВ "Зайцеве". В результаті обстрілу щонайменше один прикордонник отримав контузію. Частина мін, випущених із Горлівки, не розірвалася, а тому сьогодні вранці КПВВ "Зайцеве" не зміг вчасно розпочати роботу. Рух відновиться лише після знешкодження нерозірваних боєприпасів", - повідомив Слободян.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби у зоні АТО проросійські бандформування 43 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.