Волонтери помітили на Донбасі російську станцію перешкод (фото)

13:48, 14 листопада 2017
Війна
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Знімки підтверджують, що Росія продовжує контролювати окуповані території Донбасу.

Російська станція перешкод Р-330Ж виявлена за 7 км від лінії розмежування на Донбасі / informnapalm.org

Російська станція перешкод Р-330Ж «Житель», прийнята на озброєння ЗС РФ в 2008 році, а також інша російська техніка зафіксовані на околиці селища Земляне Луганської області.

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Селище перебуває під контролем проросійських терористів лише за 7 км від лінії розмежування, яка проходить у зазначеному районі по річці Сіверський Донець, йдеться у розслідуванні волонтерів міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Волонтери за аерофотознімками, ексклюзивно наданими волонтерською аеророзвідкою команди "Армія SOS", ідентифікували сучасну російську станцію, а також наявність командно-штабної машини ЗС РФ на базі автомобіля КамАЗ.

"Аерофотознімки зроблені у першій половині листопада 2017 року, вони підтверджують, що Росія продовжує контролювати окупований регіон. Незважаючи на міжнародні санкції і зовнішньополітичний тиск, керівництво РФ не відмовилося від використання регулярної російської армії проти України", - йдеться в повідомленні.

Російська станція перешкод Р-330Ж виявлена за 7 км від лінії розмежування на Донбасі / informnapalm.org
Російська станція перешкод Р-330Ж виявлена за 7 км від лінії розмежування на Донбасі / informnapalm.org

Раніше волонтери розкрили повний склад та озброєння самохідного артдивізіону бойовиків на Донбасі.

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Теги: #станція перешкод#станція перешкод на Донбасі#російська станція перешкод