Волонтери розкрили повний склад та озброєння самохідного артдивізіону бойовиків на Донбасі

Гаубичний самохідний артилерійський дивізіон (ГСАДн) так званої "1-ї окремої мотострілкової бригади" (ОМСБр) російського окупаційного корпусу в Донецькій області складається з трьох артилерійських батарей, управління, зв'язку та забезпечення.

Кожна батарея складається з двох вогневих взводів й взводу управління. Командир дивізіону - майор Лізгунов Віталій Петрович, йдеться у розслідуванні волонтерів InformNapalm.

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Техніка дивізіону розміщена в ангарі у населеному пункті Петровське Старобешівського району. Особовий склад розміщений поблизу на території занедбаного піонертабору та його чисельність станом на серпень 2016 року, становила 89 осіб.

"На озброєнні дивізіону є 122-мм самохідні артилерійські установки 2С1 "Гвоздика". Кожен вогневий взвод налічує 3 САУ. У батареї 6 САУ, відповідно в дивізіоні 18 одиниць. Нумерація самохідних артилерійських установок тризначна. Перша батарея: 41Х, друга: 42Х, третя: 43Х. Тактичні знаки приналежності до 1-ї ОМСБр: 1 в ромбі або 51 в трикутнику", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на озброєнні терористів є російські військові радіостанції АРК2М "Арахіс" і Р-178П1 "Азарт". Р-178П1 — сучасна російська цифрова радіостанція шостого покоління, прийнята на озброєння МО РФ в 2013 році.