Бунт в "ЛНР": у "міністерстві МВС" заявили, що будуть працювати тільки під керівництвом Корнета

Вночі на сайті "МВС ЛНР" з'явилося відкрите звернення до ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького, в якому "народна міліція" заявляє, що згодна працювати лише під керівництвом Ігоря Корнета. Відповідну заяву розміщено на ресурсі бойовиків.

"Співробітникам всього "Міністерства внутрішніх справ ЛНР" хотілося б мати можливість спокійно і цілеспрямовано працювати в єдиній, згуртованій команді, реалізуючи функцію охорони правопорядку і безпеки на території "ЛНР" тільки під керівництвом "міністра внутрішніх справ" в особі Корнета Ігоря Олександровича", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, що в центрі Луганська під колишнє управління МВС підігнали БТР, будинок оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами. 20 листопада ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підкорятися цьому наказу. Невідомі блокують доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.

Пізніше Корнет, коментуючи захоплення центру Луганська озброєними людьми, заявив про "припинення діяльності української диверсійно-розвідувальної групи" і спростував свою відставку.

Однак Плотницький запевняє, що велика кількість людей в центрі Луганська є "продовженням кадрових змін після відсторонення у понеділок міністра внутрішніх справ від посади". Також він заявляє, що сьогоднішній путч в Луганську - це "спроба певних структур МВС в такий спосіб оскаржити рішення суду та клопотання комітету Народної ради "ЛНР", а заяви Корнета не мають юридичної сили.