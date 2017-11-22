До Луганська перекинули підрозділ російської приватної військової компанії - ІС

У Луганську триває протистояння, викликане конфліктом між "ватажком "ЛНР" Плотницьким і "главою МВС ЛНР" Корнетом. Про це на своїй сторінці у Facebook пише нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"У Луганськ було введено підрозділ російської ПВК, що за даними групи ІС, раніше, за 4 дні до нинішніх подій, прибув в Алчевськ РФ (перекидання здійснювалося вантажним транспортом армійського типу, 21.11.2017 підрозділ було перекинуто в Луганськ для стримування протистояння між Плотницьким і Корнетом)", - йдеться у його повідомленні.

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Також вчора, за інформацією ІС, через прикордонний пункт пропуску "Должанський" з території РФ в Должанск увійшла колона з декількох десятків УРАЛів з особовим складом ЗС РФ, 20 БТР (деякі – зі знаряддями на причепі). З 14.00 невеликими групами техніка та особовий склад перекидалися в бік Луганська.

"Разом з підрозділами ЗС РФ у Должаньск прибув Гайдей (позивний "Рим") – колишній командир бандформування "ЛНР" і колишній "комендант Свердловська", у якого давній конфлікт з Плотницьким (свого часу Гайдея від арешту фактично врятував і допоміг втекти Корнет)", - розповів Тимчук.

Зазначається, що більшість військовослужбовців "2 АК ЛНР" та представників інших "силових відомств ЛНР" у конфлікті підтримують Корнета, також останнього підтримує "міністр держбезпеки ЛНР" Пасічник, який має істотний вплив на ситуацію (Корнет і Пасічник - ставленики ФСБ РФ). У свою чергу, ставленики АП РФ (зокрема, Суркова) – Плотницький і його оточення – зараз можуть розраховувати виключно на російських військовослужбовців і ПВК.

"Подальший розвиток ситуації повністю залежить від рішення, яке приймуть у Кремлі – "злиття" "ЛНР" з "ДНР" з єдиним центром управління в Донецьку, або відновлення статусу кво з примусовим "примиренням" Плотницького та Корнета, або ж зміщення Плотницького, до якого в Москві також є багато претензій", - підсумував Тимчук.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада, у центрі Луганська під колишнє управління МВС підігнали БТР, будинок оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами.

20 листопада ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підпорядковуватися його наказам. Невідомі заблокували доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.

Пізніше Корнет, коментуючи захоплення центру Луганська озброєними людьми, заявив про "припинення діяльності української диверсійно-розвідувальної групи" і спростував свою відставку.

Однак Плотницький запевняє, що велика кількість людей в центрі Луганська є "продовженням кадрових змін після відсторонення в понеділок міністра внутрішніх справ від посади". Також він заявляє, що спутч в Луганську - це "спроба певних структур МВС таким способом оскаржити рішення суду та клопотання комітету Народної ради "ЛНР", а заяви Корнета не мають юридичної сили.