В ОБСЄ показали військову колону, яка увійшла до Луганська (фоторепортаж)

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували військову колону, про яку раніше повідомляли користувачі соцмереж. Вона рухалася до окупованого Луганська. Про це йдеться у повідомленні прес-служби моніторингової місії.

"У Луганську Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала наявність машин військового типу і присутність озброєних осіб навколо будівлі, де раніше було розміщене управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області", - розповіли в ОБСЄ.

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Крім того, патруль СММ зафіксував колону машин у складі щонайменше 6 вантажівок військового типу, 2 бронетранспортерів, 1 встановленої зенітної установки (ЗУ-23), а також понад 20 цивільних автомобілів без номерних знаків щонайменше з 50 озброєними особами на автошляху поблизу Дебальцевого Донецької області.

Подібна (ймовірно, та ж сама) колона, що рухалася в напрямку Луганська, була згодом зафіксована іншим патрулем СММ у с. Весела Тарасівка (15 км на захід від Луганська).

Раніше у мережі оприлюднили відео в’їзду до Луганська довжелезної колони військової техніки, що, за словами очевидців, складається переважно з КамАЗів.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада, у центрі Луганська під колишнє управління МВС підігнали БТР, будинок оточили озброєні люди, деякі з ручними гранатометами.

20 листопада ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький своїм указом зняв з посади "міністра МВС" Ігоря Корнета. Корнет відмовився підпорядковуватися його наказам. Невідомі заблокували доступ до адміністративних будівель, співробітники розпущені по домівках.

Пізніше Корнет, коментуючи захоплення центру Луганська озброєними людьми, заявив про "припинення діяльності української диверсійно-розвідувальної групи" і спростував свою відставку.

Однак Плотницький запевняє, що велика кількість людей в центрі Луганська є "продовженням кадрових змін після відсторонення в понеділок міністра внутрішніх справ від посади". Також він заявляє, що спутч в Луганську - це "спроба певних структур МВС таким способом оскаржити рішення суду та клопотання комітету Народної ради "ЛНР", а заяви Корнета не мають юридичної сили.