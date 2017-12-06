В Станиці Луганській 9-10 грудня тимчасово буде припинено роботу КПВВ через ремонт мостового переходу

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» 9-10 грудня тимчасово припинить роботу через ремонт мостового переходу. Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

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"9 та 10 грудня в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» буде тимчасово припинено пропуск громадян. Це пов’язано з ремонтом мостового переходу, що розташований за КПВВ в напрямку непідконтрольної території", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зауважили, що відновлення зруйнованого мосту суттєво підвищить рівень безпечного руху цивільного населення, яке прямує через лінію розмежування в обидва напрямки.

Впродовж 9 та 10 грудня буде проведено поновлення елементів мостового переходу, який зараз зруйнований.

Планується, що свою роботу КПВВ відновить 11 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня прес-секретар екс-президента України, представника України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання ТКГ у Мінську заявила, що у районі Станиці Луганської у неділю, 10 грудня, заплановано провести розведення сил і засобів в разі дотримання режиму припинення вогню.