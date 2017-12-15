Полоненого на Донбасі російського військового Агєєва у списках на обмін немає - адвокат

Громадянина Росії Віктора Агєєва, якого зараз судять у Новоайдарі Луганській області за підозрою у тероризмі, немає в списках на обмін, який обіцяють провести до новорічних свят.

Проте є в ньому громадяни України, яких українські військові затримали влітку 2017 року поблизу населеного пункту Жолобок разом з Агеєвим — це Богдан Венгер та Сергій Гладков. Про це заявив адвокат Агєєва Віктор Чевгуз, передає "Громадське".

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"Я зараз спілкуюся із російським консульством та з представниками української влади, щоб стало можливим включення мого підзахисного до списків на обмін, поки що там його прізвища немає, чомусь його не запитують ні самоназвана "ЛНР", ні "ДНР", - зазначив він.

Нагадаємо, судові засідання у справі Агеєва по суті розпочалися 13 грудня. Віктор Чевгуз, який збирався представляти інтереси Агєєва ще з літа 2017 року, офіційно почав виконувати свої обов'язки з початку грудня 2017 року.

"Були просто організаційні непорозуміння із консульством, зараз я його захищаю офіційно", — сказав Чевгуз.

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва, 1995 року народження, українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, знешкодженої 24 червня біля Жолобка в Луганській області.

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв торік «звільнився у запас».

Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші зі служби підтвердили журналістам, що після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

31 липня уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко заявила, що ОРДЛО включили в свої вимоги звільнення Агєєва.