Мати полоненого російського військового Агєєва зустрілася з консулами РФ - адвокат

Мати затриманого російського військового Віктора Агєєва Світлана зустрілася з консулами Російської Федерації в Україні. Про це повідомив адвокат затриманого Віктор Чевгуз, повідомляє "Громадське радіо".

Адвокат розповів, що сьогодні він зі Світланою Агеєвою був на прийомі в Адміністрації президента України. Після цього вони поїхали до посольства РФ у Києві. «Розмова йшла, в основному, щодо юридичних питань», — сказав він.

На питання про те, чи дипломати пообіцяли допомогти, адвокат відповів, що вони сказали: «Це наш обов'язок. Так, ми звернулися. Спочатку нам відмовили в зустрічі...»

За словами Чевгуза, дипломати показали лист-відмову про те, що на початковому етапі розслідування, поки не будуть проведені всі невідкладні слідчі оперативно-розшукові дії, побачення неможливо, а після 24 числа побачення може відбутися.

«Агєєв знаходиться під вартою в Луганській області. Це не юрисдикція консульства в Києві, це юрисдикція консульства в Харкові. Тому посольство оперативно зв'язалося з харків'янами. Вони зв'язалися зі мною, ми домовилися про спільні дії. Вони сказали, що нададуть не лише юридичну допомогу, але і допомогу в придбанні необхідних речей», — зазначив адвокат.

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Договір з адвокатом підписала мати Агєєва – Світлана Агєєва. Питання про оплату його послуг, за словами самого адвоката, є конфіденційним.

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, яка була знешкоджена 24 червня під Жолобком в Луганській області. 28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений в полон в Луганській області росіянин Агєєв минулого року "звільнився в запас".

Мати Агєєва, його друзі і колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.