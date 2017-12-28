Журналіст розповів, як зустріли полонених у "ДНР" після передачі бойовикам

Людей зі списку бойовиків з обміну заручниками після прибуття в Донецьк просто закрили у готелі. Про це розповів український журналіст Денис Казанський.

"За відгуками, їх перевіряють якісь місцеві свої опозиції, чи то російські спецслужби. Інформації мало. Я там не перебуваю. Це тільки зі слів місцевих блогерів, які там", – зазначив він у коментарі InfoResist.

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За словами Казанського, в "ДНР" не було ніякої почесної зустрічі.

"Ви ж бачили, як приїжджали ці автобуси. Виходять звідти люди з речами і їх просто знімають місцеві журналісти й все. Нічого схожого на те, як зустрічали в Києві, звичайно, немає. Ніякої почесної зустрічі. Захарченко їх не зустрічав. Тобто привезли просто, повантажили в цей готель і все. На відміну від України, де зібралися люди в аеропорту", — сказав журналіст.

Як повідомляв УНІАН, Україна віддала 233 засуджених осіб, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі та відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.