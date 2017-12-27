Великий обмін: звільнені з полону бойовиків українські заручники нарешті повернуться додому (фоторепортаж)
21:22, 27 грудня 2017Війна
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Обмін полоненими завершився, звільнених українців чекають у Харкові та Борисполі.
Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі й відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українських заручників.
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27 грудня в районі Майорска, що в Донецькій області, відбулося звільнення заручників. З в'язниць бойовиків були звільнені 73 українці, які незаконно утримувалися в ОРДЛО.
У Раді вже повідомили імена українських заручників, звільнених з полону бойовиків на Донбасі.
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