Залишилася дружина та двоє синів: в АТО загинув боєць батальйону "Донбас"

20:11, 10 січня 2018
Війна
2683 0

Військовий загинув дорогою до лікарні, його було поранено у шию.

На cході України загинув житель Буковини / фото УНІАН

10 січня зранку на сході України загинув житель Чернівецької області. Це старший солдат батальйону "Донбас" – Анадимб Володимир Борисович, 1986 року народження.

Читайте такожОдин із поранених вчора у зоні АТО українських військових перебуває у тяжкому стані - Мотузяник

Чоловік народився на Херсонщині та одружився у селі Тереблече, на Глибоччині. У нього залишилися дружина та 2 синів, передає "Буковина".

"Він загинув сьогодні зранку у селі Новолуганське Донецької області. Під час обстрілу з гранатомета. Осколок влучив у шию. Загинув дорогою до лікарні", - розповів чернівецький обласний військовий комісар Володимир Шведюк. 

Як повідомляв штаб АТО, від початку доби російсько-окупаційні війська провели 4 прицільні обстріли позицій Збройних сил України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #смерть бійця АТО#боєць батальйону Донбас