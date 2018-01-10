Залишилася дружина та двоє синів: в АТО загинув боєць батальйону "Донбас"

10 січня зранку на сході України загинув житель Чернівецької області. Це старший солдат батальйону "Донбас" – Анадимб Володимир Борисович, 1986 року народження.

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Чоловік народився на Херсонщині та одружився у селі Тереблече, на Глибоччині. У нього залишилися дружина та 2 синів, передає "Буковина".

"Він загинув сьогодні зранку у селі Новолуганське Донецької області. Під час обстрілу з гранатомета. Осколок влучив у шию. Загинув дорогою до лікарні", - розповів чернівецький обласний військовий комісар Володимир Шведюк.

Як повідомляв штаб АТО, від початку доби російсько-окупаційні війська провели 4 прицільні обстріли позицій Збройних сил України.