Війну Російської Федерації проти України можна назвати війною безпілотних літальних апаратів, однак навряд колись настане день, коли на полі бою не буде солдатів.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав колишній американський десантник Мюррей, який майже три роки воює у складі Міжнародного легіону української розвідки. Боєць каже, що був у Бахмуті і в районі Краматорська, а також на Миколаївщині, Херсонщині та Харківщині.
На питання, де йому було найскладніше, Мюррей відповів, що зазвичай найважче у зоні самого розгортання. Водночас він вважає, що Запорізька область є складною для ведення бойових дій, оскільки відкрита місцевість дозволяє легко працювати ворожим дронам:
"Але і Харківщина може бути дуже складною з різних причин. Кожен напрямок бойових дій має свої плюси і мінуси. Я не можу сказати, що віддаю перевагу якомусь одному з них. Думаю, що воювати в містах мені подобається більше, ніж у полях. Просто там набагато більше прикриття, щоб відстрибувати туди-сюди. Є трохи більше захисту над головою".
Мюррей зазначив, що на фронті зараз дуже активно використовуються БПЛА, особливо - оптоволоконні, які мають чудову візуальну чіткість. На його думку, наразі військо йде в ногу з технологічним прогресом.
"Війна - це такий вид зіставлення можливостей, коли ворог робить щось, що підштовхує технології, і війна стає схожою на технічну війну, з точки зору впровадження нових технологій. І тоді ми повинні знайти спосіб протидіяти цьому, а далі все тільки загострюється. Наприклад, з’явилися безпілотники, а потім і радіоелектронна зброя. Тепер є оптоволоконні дрони. І ми маємо знайти спосіб, як боротися з ними", - пояснив він.
Також боєць Міжнародного легіону підкреслив, що кожен рік протистояння схожий на абсолютно нову війну. Однією з найскладніших речей для нього є те, що постійно з’являються нові способи, якими його намагаються вбити.
Іноземці на війні
Як відомо, на боці України воюють тисячі іноземців, які приєдналися до боротьби проти російської агресії. Вони служать у спеціально створеному Інтернаціональному легіоні, а також у підрозділах Збройних сил.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що всі іноземні громадяни, які воюють проти російських загарбників на боці України, є комбатантами та мають відповідні права.
Крім того, на українському боці воюють кілька підрозділів, сформованих з громадян Російської Федерації, які виступають проти режиму Путіна. Мова йде про Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон.