Він воює на боці українців вже майже три роки.

Війну Російської Федерації проти України можна назвати війною безпілотних літальних апаратів, однак навряд колись настане день, коли на полі бою не буде солдатів.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав колишній американський десантник Мюррей, який майже три роки воює у складі Міжнародного легіону української розвідки. Боєць каже, що був у Бахмуті і в районі Краматорська, а також на Миколаївщині, Херсонщині та Харківщині.

На питання, де йому було найскладніше, Мюррей відповів, що зазвичай найважче у зоні самого розгортання. Водночас він вважає, що Запорізька область є складною для ведення бойових дій, оскільки відкрита місцевість дозволяє легко працювати ворожим дронам:

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"Але і Харківщина може бути дуже складною з різних причин. Кожен напрямок бойових дій має свої плюси і мінуси. Я не можу сказати, що віддаю перевагу якомусь одному з них. Думаю, що воювати в містах мені подобається більше, ніж у полях. Просто там набагато більше прикриття, щоб відстрибувати туди-сюди. Є трохи більше захисту над головою".

Мюррей зазначив, що на фронті зараз дуже активно використовуються БПЛА, особливо - оптоволоконні, які мають чудову візуальну чіткість. На його думку, наразі військо йде в ногу з технологічним прогресом.

"Війна - це такий вид зіставлення можливостей, коли ворог робить щось, що підштовхує технології, і війна стає схожою на технічну війну, з точки зору впровадження нових технологій. І тоді ми повинні знайти спосіб протидіяти цьому, а далі все тільки загострюється. Наприклад, з’явилися безпілотники, а потім і радіоелектронна зброя. Тепер є оптоволоконні дрони. І ми маємо знайти спосіб, як боротися з ними", - пояснив він.

Також боєць Міжнародного легіону підкреслив, що кожен рік протистояння схожий на абсолютно нову війну. Однією з найскладніших речей для нього є те, що постійно з’являються нові способи, якими його намагаються вбити.

Іноземці на війні

Як відомо, на боці України воюють тисячі іноземців, які приєдналися до боротьби проти російської агресії. Вони служать у спеціально створеному Інтернаціональному легіоні, а також у підрозділах Збройних сил.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що всі іноземні громадяни, які воюють проти російських загарбників на боці України, є комбатантами та мають відповідні права.

Крім того, на українському боці воюють кілька підрозділів, сформованих з громадян Російської Федерації, які виступають проти режиму Путіна. Мова йде про Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон.

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