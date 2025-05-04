Дешева 'пташка' знищує танк: на тлі війни дронів Пентагон знайшов нового розробника, - BI

Розробники кажуть, що це змінює баланс сил у будь-якому конфлікті.

Війна технологій в Україні породила нову компанію, яка тепер виготовляє передові технології для армії США, пише Business Insider.

Попит на безпілотні літальні апарати (БПЛА) зростає як у цивільному, так і військовому секторах. Особливо цей процес прискорився після початку повномасштабної війни в Україні, яка продемонструвала бойові можливості дронів. Пентагон у відповідь активно трансформує армію під потреби нових технологій.

PDW - новий партнер Пентагону

Performance Drone Works (PDW) виникла не як наслідок модної тенденції, а з практичного досвіду. Засновники компанії прийшли з Ліги перегонів безпілотників (DRL), де дрони використовувались у високошвидкісних змаганнях. Один із засновників PDW, Раян Гурі, займався саме дизайном дронів DRL.

Відео дня

Шість років тому PDW розпочала виробництво військових дронів. Основна мета — створення малих, тактичних безпілотників, які можна розгортати окремими підрозділами без зовнішньої підтримки.

Зголом компанія представила флагманський продукт — C100:

тип: легкий квадрокоптер;

вага: 21 фунт (\~9,5 кг);

час польоту: понад 70 хвилин;

швидкість: до 64 км/год;

корисне навантаження: до 4,5 кг;

особливість: поміщається в рюкзаку.

У 2024 році PDW уклала контракти з армією США на понад 15 млн доларів на постачання C100 у межах програми Transformation in Contact.

Масштаби виробництва

PDW розташована в місті Гантсвілл, штат Алабама. Вже за 8–9 місяців виробничі потужності перевищили очікування — компанія виробляє по 70 дронів щомісяця, і ця цифра найближчим часом подвоїться. Улітку PDW представить новий FPV-дрон, виробництво якого також планують розгорнути у великих масштабах.

Компанія щодня тестує свої продукти в реальних умовах:

перевірка вантажопідйомності;

адаптація до погодних умов, температури, висоти та рельєфу;

оцінка дій в умовах радіоелектронної боротьби.

Кадровий склад і підхід

20% працівників PDW та 63% її керівництва — ветерани США. Цей досвід допомагає краще розуміти реальні потреби військових, але, як зазначає Чак Макгроу, головний директор з доходів, "ми не можемо створювати системи для воєн минулого". PDW прагне адаптуватися до реалій майбутніх конфліктів.

Співзасновник компанії Метт Хіггінс каже:

"Те, що ви можете взяти дрон вартістю $1000 і знищити танк за $8 мільйонів — це асиметрична перевага, яку світ ніколи не забуде".

C100 повністю виготовлений у США, без жодних китайських компонентів. Це надзвичайно важливо, адже армія США не може використовувати дрони типу DJI. PDW прагне створити надійний вітчизняний ланцюг постачання, який відповідатиме стандартам національної оборони.

Війна дронів

Раніше ЗМІ повідомляли, що Британія запускає новий проєкт далекого розвідувального БПЛА на заміну наявному Watchkeeper WK450, який виявився астрономічно дорогим і фактично непридатним до використання.

Також повідомлялося, що Україна таємно відправила до Британії своїх інструкторів з безпілотників, щоб навчити британських військових новітньої тактики застосування російських дронів.

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