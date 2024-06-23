Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ситуація на фронті зараз є досить складною. За його словами, вона буде залишатися такою щонайменше місяць.

"Хороша новина полягає в тому, що ніякого Армагеддону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць, і легшою не стане", - зазначив він в інтерв'ю для The Philadelphia Inquirer.

Відомо, що від початку повномасштабної війни Росія намагається взяти під контроль весь східний Донбас, проте Буданов наголосив, що Україна зробить все можливе, аби не допустити цього.

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"Ми зробимо все можливе, щоб не допустити цього і звести до мінімуму успіхи Росії", - підкреслив головний розвідник України.

Також у Буданова запитали, чи зможе України утримати Часів Яр, він утримався від відповіді.

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