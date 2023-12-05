Відео зняли на півдні країни.

Повітряні сили Збройних сил України показали свіже відео роботи по російських безпілотних літальних апаратах, які просто зараз атакують країну.

Фрагмент роботи української протиповітряної оборони оприлюднив Командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук у своєму офіційному Telegram-каналі. Він зазначив, що це відбувається у південних областях.

"Сьогодні повітряне командування "Південь" - в ударі! Знищують усе - і ворожі літаки, і ударні дрони! Дякую усім причетним за роботу! На відео - знищення ударних БпЛА на півдні країни! Продовжуємо протиповітряний бій по "шахедах". Результати - зранку! Вірте в ППО, вірте в Збройні Сили України!" - написав він.

Атака дронів та збиття російського літака:

Як відомо, ввечері російські окупанти запустили в бік України безпілотні літальні апарати, частину з них - з Чорного моря. У мережі повідомляли про вибух в Одесі.

Просто зараз тривога лунає у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

До цього повідомлялося, що українські сили збили в районі острова Зміїний російський бомбардувальник Су-24М.

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