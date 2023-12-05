Повітряні сили звітують про ситуацію.

Ввечері у вівторок, 5 грудня, Україна знову опинилася під атакою російських ударних дронів. Про це повідомило Командування Повітряних сил Збройних сил України у Telegram.

О 20:36 вони попередили про рух безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" з акваторії Чорного моря у напрямку Чорноморська та Одеси. За 10 хвилин військові зафіксували такі ж БПЛА у Херсонській області, вони рухалися у напрямку Миколаївської.

О 21:01 вони зазначили, що дрони з моря рухаються напрямку Южного та Коблеве. Тим часом група російських безпілотників на Миколаївщині рухалася у західному напрямку.

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Оновлено о 22:10: Військові фіксують рух дронів типу "Shahed" із Запорізької області у напрямку Дніпропетровської.

Оновлено о 22:00: Загроза застосування дронів для Запорізької області.

Оновлено о 21:30: Дрони з Миколаївщини летять в напрямку Кіровоградської області, там оголосили повітряну тривогу.

Оновлено о 21:25: Ще одна група БПЛА з акваторії Чорного моря летить у напрямку Одещини (Южне) та Коблеве. Зараз повітряну тривогу оголошено у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Оновлено о 21:09: В Одесі пролунав вибух, повідомляє Суспільне.

Нічні атаки дронів: останні новини

Нагадаємо, минулої ночі Україною також літали російські дрони. Тоді тривога дісталася західних областей, про БПЛА повідомляли у Львівській та Івано-Франківській областях.

Згодом стало відомо, що окупанти загалом випустили з Курської області та Приморська-Ахтарська 17 безпілотних літальних апаратів, українська протиповітряна оборона збила 10 з них.

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