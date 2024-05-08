У ПС зазначили, що останнім часом зменшилося застосування Росією "Шахедів".

Сьогодні ворог здійснив чергову комбінованої атаку по Україні після нетривалого затишшя. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону прокоментував ворожий удар та розповів, чи здатні росіяни його повторити.

"Це серйозна атака із досить великим застовуванням різних типів ракет. Звичайно, що ворог аналізує, намагається збирати інформацію своєї розвідки, з відкритих джерел про те, які саме об’єкти вдалося вразити", - наголосив він.

Євлаш підкреслив, що потрібно бути готовими до того, що противник може продовжувати удари. При цьому додав, що останнім часом дещо зменшилось застосування "Шахедів", однак цієї ночі ворог використав понад 20 ударних БПЛА. "Маємо бути готові до відбиття всіх можливих варіантів повітряного нападу", - наголосив Євлаш.

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За його словами, в День пам’яті та перемоги над нацизмом Росія здійснила абсолютно цинічну атаку по цивільних та критичних об’єктах української інфраструктури.

"Ворог застосував майже всі типи озброєння, які в нього є – це крилаті і керовані ракети, аеробалістичні ракети та БПЛА. Для відбиття сьогоднішнього повітряного нападу ми застосували тактичну авіацію, підрозділи РЕБ, зенітно- ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, які відбивали цей повітряний напад", - повідомив Євлаш.

За його словами, ворог використав одну ракету типу "Кинджал"; а також застосував ще дві балістичні ракети "Іскандер-М"; чотири крилаті ракети "Калібр", які вдалося збити - вони були запущені з акваторії Чорного моря.

"33 із 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 вдалося збити нашим оборонцям", - повідомив Євлаш.

Також зазначив, що ворог застосував одну крилату ракету "Іскандер-К" з території Криму та запустив дві керовані авіаційні ракети Х-59 та Х-69 з тимчасово окупованої території Запорізької області. Крім того, випущено було 21 ударний БПЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська та Курської області. "Ворог робив все, щоб максимально ускладнити задачу з відбиття повітряного нападу", - сказав речник ПС України.

Масований удар РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 травня російські терористи завдали чергового масованого комбінованого удару по території України. Окупанти використали 76 повітряних цілей – 55 ракет та 21 ударний безпілотник.

Російські окупаційні війська атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. У ДТЕК зазначили, що ворог обстріляв три українські ТЕС. Було серйозно пошкоджено обладнання.

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