Сили ППО збили вісім із 12 ракет. Є влучання в об’єкти енергетичної та газової інфраструктури.

Сьогодні вранці російська армія скерувала на Львівщину 12 ракет, вісім з них було збито. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні двічі була атакована Львівщина. Ціль – об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. З 12 ракет, які залетіли у простір області, вісім було збито. На жаль, є влучання у Стрийському районі, куди вже неодноразово цього року попадав ворог. Це газова інфраструктура. Також було завдано удару по теплогенеруючій станції у Червоноградському районі", - розповів посадовець.

За його даними, постраждалих внаслідок атаки немає. Наразі відбувається ліквідація наслідків ударів.

На запитання, з якою метою ворог постійно б’є по газових сховищах у Стрию, тим більше, що вони розміщені під землею, Козицький зазначив: "Наші сховища – найбільші у Європі. Це стратегічний об’єкт для всього ЄС".

Він вважає, що атаки на них продовжуватимуться.

"Наше завдання – зробити все від нас залежне, щоб небо над Україною, у тому числі і над Львівщиною, було закрите. Надіюсь, європейці це розуміють і допоможуть нам з системами ППО", - додав Козицький.

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Сьогодні Росія атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Загалом окупанти використали 76 повітряних цілей – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Силам ППО вдалося знищити 59 цілей ворога.

Під удар потрапили об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

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