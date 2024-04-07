Юсов назвав це імітаційним ударом.

Відповідальність за вибух на території Запорізької атомної електростанції лежить на російських загарбниках.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в коментарі "Українській правді". За його словами, Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території окупованої електростанції.

"Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів", - підкреслив він.

На ЗАЕС пролунав вибух: що відомо

Запорізька атомна електростанція перебуває під повним контролем російських окупаційних військ із березня 2022 року.

На станції перебувають представники російської держкорпорації "Росатом", також там є представники Міжнародного агентства з атомної енергії. В МАГАТЕ заявляли, що станцію неможливо захистити.

Сьогодні директор агентства заявив, що на станції здетонував безпілотний літальний апарат, це сталося на очах у експертів МАГАТЕ.

Загарбники одразу звинуватили Україну. За їхніми словами, українська армія нібито запустила дрон над зупиненим реактором.

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