Генштаб опублікував свіжий звіт про події на фронті.

Протягом доби авіація Збройних сил України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби ворог завдав один ракетний та 41 авіаційний удар, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Унаслідок атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Відео дня

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено одну зенітну керовану ракету С-400", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підрозділами ракетних військ було нанесено ураження по двох артилерійських засобах, шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також двох засобах протиповітряної оборони противника.

Сьогодні армія РФ "раптово" атакувала Київщину до початку тривоги

11 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, за попередньою інформацією, вранці Росія атакувала Київську область ракетою, яка рухалася балістичною траєкторією. Українська протиповітряна оборона відбила цю атаку.

Командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук також розповів про миттєву реакцію під час захисту Києва вранці 11 листопада бойових розрахунків зенітного ракетного комплексу Patriot.

"Вранці 11 листопада окупанти підступно вдарили балістикою по столиці України. Якого типу була ракета - балістична "Іскандер-М" або зенітна керована С-400, потім з'ясуємо", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: