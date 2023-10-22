Знищено чотири артилерійських засоби противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та озброєння російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. "Протягом доби авіація сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ знищили чотири артилерійських засоби противника", - йдеться у повідомленні.

Водночас, в Генштабі зазначили, що з початку доби кремлівські терористичні війська цинічно завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 дрони-камікадзе. Під ударом опинилися цивільні об’єкти у місті Костянтинівка Донецької області.

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"Загалом ворог завдав 10 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - заявили в Генштабі.

Війна в Україні: новини

Російські окупанти протягом доби атакували відразу майже на всіх напрямках ділянки фронту. Зокрема, ворог атакував на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому.

За добу на фронті відбулось 82 бойових зіткнення. На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 атак окупантів, на Лиманському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Андріївка, Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне, Невельське Донецької області. Тут Силами оборони відбито близько 20 атак ворога. На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито понад 20 атак ворога.

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