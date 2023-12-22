Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено три винищувача-бомбардувальника Су-34.

Протягом добив авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу та техніки російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено три винищувача-бомбардувальника Су-34", - йдеться у повідомленні.

Також, як зазначається, підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та два пункти управління противника.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні опівдні на Південному напрямку російські загарбники втратили три винищувача-бомбардувальника Су-34.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук зазначив, що серія дописів під рубрикою "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продовжується.

Речник Повітряних сил Збройних сил Юрій Ігнат уточнив, що операцію спланував командувач Повітряних сил. При цьому нагадав, що раніше була інша "блискуче спланована операція". "Ви знаєте, було на півночі, коли знищили одразу три гелікоптери і два російських літаки, а також в Одеській області двічі знищувались російські "сушки". І цього разу одразу три літаки на південному напрямку. Такого давно не було. Су-34 давно не попадав у нашу позитивну статистику", – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що таких літаків у ворога десятки і вони їх продовжують виготовляти.

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