Очільник ГУР констатував, що російська економіка виявилася стійкішою, ніж армія.

Росія сьогодні "аж ніяк не голодує". Її економіка виявилася сильнішою, ніж армія, хоч раніше всі вважали навпаки.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Будановв інтерв’ю для видання Le Monde. Він прогнозує, що "з такими темпами вона (РФ - УНІАН) може протриматись доволі довго".

"Нинішніх західних санкцій недостатньо. Вони повинні були б зачепити основні сектори економіки РФ: енергетику, металургію і фінансову систему загалом", - заявив Буданов.

Росія під санкціями - останні новини

Сполучені Штати Америки у четвер, 11 січня, запровадили нові санкції проти Російської Федерації. Під обмеження, зокрема, потрапили активи російського міністерства оборони.

Наприкінці грудня США завдали Кремлю газовий удар, запровадивши нові санкції проти Росії. Тепер РФ не має доступу до технологій, щоб забезпечити розширення експорту скрапленого природного газу.

Також УНІАН повідомляв, що Європейський Союз розширив антиросійські санкції. Обмеження доповнюють заборону на імпорт російських алмазів, включену до 12-го пакету економічних та індивідуальних санкцій.

Пізніше стало відомо про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував США зняти санкції зі своєї сім'ї в обмін на українських полонених.

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