Обмеження доповнюють заборону на імпорт російських алмазів, включену до 12-го пакету економічних та індивідуальних санкцій.

У середу, 3 січня, Рада Євросоюзу запровадила додаткові обмежувальні заходи проти російської компанії "Алроса" та її генерального директора Павла Мариничева, йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Зазначається, що вказані компанія та фізособа відповідальні за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Вказані обмеження доповнюють заборону на імпорт російських алмазів, включений до 12-го пакету економічних та індивідуальних санкцій.

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В ЄС підкреслили, что "Алроса" є найбільшою алмазодобувною компанією у світі, яка належить російській державі і на яку припадає понад 90% всього російського видобутку алмазів. Компанія є важливою частиною економічного сектору, що забезпечує значні доходи уряду РФ.

Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7 з розробки міжнародно скоординованої заборони на імпорт алмазів, яка має на меті позбавити Росію цього важливого джерела доходів, додали в Раді ЄС.

Загалом обмежувальні заходи ЄС, пов’язані з вторгненням РФ в Україну, наразі застосовуються до майже 1950 фізичних та юридичних осіб. Передбачається замороження їх активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на в'їзд, що не дозволяє їм в'їжджати на територію ЄС або проїжджати через неї транзитом.

Санкції проти РФ

В грудні 2023 року Європейський Союз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований на обмеження її військового потенціалу та економічних можливостей. Зокрема, ЄС ввів заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів з Росії.

Всього Євросоюз в рамках дванадцятого пакету санкцій проти Росії ввів персональні обмеження проти 61 людини і 86 організацій.

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