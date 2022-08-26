Вороги розташовувалися в готелі "Донбас".

Минулої ночі Збройні сили України завдали удару по окупантам у тимчасово захопленій Кадіївці (колишній Стаханов). В результаті прицільної атаки з використанням РСЗВ HIMARS загинули двісті супротивників.

Інформація надійшла від блогера Дениса Казанського, який послався на слова місцевих жителів, і глави Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Вночі в окупованому Стаханові (під контролем "ЛНР") в результаті ударів "Хаймарсів" було знищено розташування російських військових в готелі Донбас. Місцеві жителі повідомляють про чималу кількість загиблих", — написав Казанський.

Гайдай підтвердив удар українських захисників. Він написав, що ЗСУ організували "двісті по двісті" окупантів. Глава ОВА також повідомив, що в готелі "Донбас" базувалися російські десантники.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на півдні України вдалося знищити вузол зв'язку полку рашистів і черговий склад з боєприпасами. Паралельно ЗСУ ліквідували 20 окупантів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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