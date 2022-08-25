Вимога українців для США дати сотню установок HIMARS нездійсненний. Вашингтон не може зробити цього фізично.
Про це розповів політолог Юрій Романенко у розмові з журналістом Романом Цимбалюком.
"У нас кажуть: "Дайте HIMARS 100 штук". Тільки вони не вирішують. 100 HIMARS, якщо вони випускають кожен день хоча б по одному залпу, то це десятки мільярдів доларів на рік і це тільки витрати на ракети до них. Американці не можуть дозволити собі такого. Це говорить про те, що необхідно змінити підходи до розподілу ресурсів. Для американців HIMARS - це точкова зброя". - зазначив політолог.
При цьому він вказав, що в американців зовсім інший підхід до ведення бойових дій. Вони не використовують "Гради" або "Торнадо", а б'ю точково.
"У нас дві радянські армії зіткнулися на полі бою – велика і маленька - і виявилося, що у маленької дуже швидко закінчилися боєприпаси, тому знадобилася Західна зброя. Але воно завжди прив'язане до економічного контексту, тому що західна зброя це про те, як вирішити проблему точково, з мінімальними витратами", - пояснив Романенко.
Крім того, він вказав, що США фізично не можуть дати Україні 100 HIMARS
"Це вимагає розгортання виробництв, для цього необхідні ресурси, а далі Це все впирається у внутрішній порядок денний, з яким необхідно працювати", - підсумував експерт.
Як раніше повідомляв УНІАН, 19 серпня стало відомо, що США в новому пакеті військової допомоги на 775 мільйонів доларів дадуть Україні боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, а також ЗРК NASAMS.