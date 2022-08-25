Юрій Романенко зазначив, що західна зброя завжди прив'язана до економічного аспекту.

Вимога українців для США дати сотню установок HIMARS нездійсненний. Вашингтон не може зробити цього фізично.

Про це розповів політолог Юрій Романенко у розмові з журналістом Романом Цимбалюком.

"У нас кажуть: "Дайте HIMARS 100 штук". Тільки вони не вирішують. 100 HIMARS, якщо вони випускають кожен день хоча б по одному залпу, то це десятки мільярдів доларів на рік і це тільки витрати на ракети до них. Американці не можуть дозволити собі такого. Це говорить про те, що необхідно змінити підходи до розподілу ресурсів. Для американців HIMARS - це точкова зброя". - зазначив політолог.

При цьому він вказав, що в американців зовсім інший підхід до ведення бойових дій. Вони не використовують "Гради" або "Торнадо", а б'ю точково.

"У нас дві радянські армії зіткнулися на полі бою – велика і маленька - і виявилося, що у маленької дуже швидко закінчилися боєприпаси, тому знадобилася Західна зброя. Але воно завжди прив'язане до економічного контексту, тому що західна зброя це про те, як вирішити проблему точково, з мінімальними витратами", - пояснив Романенко.

Крім того, він вказав, що США фізично не можуть дати Україні 100 HIMARS

"Це вимагає розгортання виробництв, для цього необхідні ресурси, а далі Це все впирається у внутрішній порядок денний, з яким необхідно працювати", - підсумував експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, 19 серпня стало відомо, що США в новому пакеті військової допомоги на 775 мільйонів доларів дадуть Україні боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, а також ЗРК NASAMS.

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