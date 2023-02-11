Маневр окупантів дуже швидко помітили аеророзвідники ДПСУ.

Під Бахмутом Донецької області наразі тривають найзапекліші бої, там українським захисникам доводиться постійно відбивати атаки російських окупантів. Чергова спроба штурмувати наші позиції закінчилася провалом для путінських військових.

Про новий розгромний для росіян епізод в цій великій війні розповіла Державна прикордонна служба й показала кадри бою, внаслідок якого загарбники зазнали втрат.

За словами українських бійців, чотири групи ворожої піхоти, до 10 окупантів кожна, намагалися непомітно наблизитися для штурму їхніх позицій поблизу Бахмута. Та маневр помітили аеророзвідники ДПСУ, а прикордонники-мінометники знищили дві групи.

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"Загарбники відійшли, намагалися заховатися між приватними будинками й перегрупуватися для нового штурму. "Повітряні очі" наших захисників не дали їхнім планам здійснитися. Залишки противника добила артилерія", - повідомили прикордонники.

Ситуація в Бахмуті

В Інституті вивчення війни заявляли, що Росія змогла зберегти наступальний імпульс у районі Бахмута після декількох місяців важких боїв за рахунок перекидання на цю ділянку десантних частин регулярної армії.

Раніше американські високопосадовці заявляли виданню Bloomberg, що у США вважають, що Україні доведеться відійти з Бахмута й чекати поставок західного озброєння.

Росіяни й надалі намагаються оточити Бахмут. Вони перекрили трасу з півночі, схід вони теж повністю контролюють. Наразі окупанти хочуть "перерізати" трасу Бахмут - Костянтинівка й повторити там "сєвєродонецький сценарій".

Наголосимо, що запеклі бої за Бахмут Донецької області точаться з літа 2022-го року, але українські захисники мужньо обороняють місто-фортецю.

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