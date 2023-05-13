Депутат Держдуми Віктор Водолацький поранений в результаті удару по Луганську.

Депутат Держдуми РФ поранений в внаслідок вибуху в тимчасово окупованому Луганську, який стався ввечері 12 травня.

За інформацією росЗМІ, постраждав Віктор Водолацький.

Водночас опубліковано відео з Водолацьким, де той цілий і неушкоджений коментує обстріл Луганська. Депутат Держдуми Віктор Водолацький вирішив покрасуватися на тлі будівлі в Луганську, що палахкотіла після удару.

Відео дня

Джерела ВЧК-ОГПУ кажуть, що історія з депутатом Водолацьким вкрай комічна, під удар він не потрапляв. Після удару по будівлі в Луганську, він приїхав туди, щоб зробити красиві кадри і навіть пішов до руїн, де на нього обрушилася частина стіни.

Водолацький - депутат від "Єдиної Росії". В яке місце він імовірно поранений, а головне - що робив в Луганську, не повідомляється.

Пропагандистські ЗМІ з посиланням на помічника депутата пишуть, що поранення легке і з ним все гаразд.

Удар по Луганську -подробиці

Увечері 12 травня в окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Російські ЗМІ уточнюють, що було два вибухи. Пропагандистське агентство "ТАСС" з посиланням на заяву окупаційної влади стверджує, що, зокрема, було уражено підприємство нібито з виробництва полімерних виробів Poly-Pack.