Загарбники можуть перерізати українські наземні лінії звʼязку до Вовчанська.

Наступ російських військ на Вовчанськ у Харківській області є наслідком "мовчазної політики" Заходу. Йдеться про заборону використання ЗСУ наданих систем для ударів по військових цілях у РФ.

"Російські наступальні зусилля із захоплення Вовчанська значною мірою є наслідком мовчазної політики Заходу про те, що українські сили не можуть використовувати надані Заходом системи для ударів по законних військових цілях у Росії", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За оцінкою аналітиків, якщо окупанти спробують оточити Вовчанськ, він наближатиметься до міста через Бугруватку, Старицю й Ізбицьке та через Вовчанські Хутори. У разі захоплення будь-якого з цих населених пунктів, загарбники можуть перерізати українські наземні лінії звʼязку до Вовчанська. У цьому випадку інші, по трасі Т2104, стали б вирішальними для оборони міста. Окупаційні війська стали частіше атакувати мости через прилеглі водойми, щоб ізолювати оборонців Вовчанська від інших районів.

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За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, це місто стало головною ціллю противника на північному Харківському напрямку. Росіяни хочуть обійти населений пункт з південного заходу й півдня. Експерт наголосив, що загарбники отримали "багато можливостей" через близькість Вовчанська до кордону з РФ. Вони можуть проводити операції обмеженими силами й засобами для досягнення конкретного результату, можуть забезпечити контроль та вогневу підтримку без переміщення артилерії, швидко доставляти пальне й зброю на передову.

Бої у Харківській області

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 12 травня стало відомо, що окупанти захопили Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку Харківської області.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що тривають запеклі бої. Ворог задіяв до п'яти батальйонів для взяття міста Вовчанськ.

За даними DeepState, за останню добу російські загарбники просунулися біля Вербового, в Красногорівці, в Нетайловому, західніше Семенівки та східніше Новопокровського.

В ISW пояснили, чому Росія хоче захопити Вовчанськ. На думку аналітиків, росіяни можуть планувати застосувати наступальні дії під Вовчанськом, щоб натиснути на оперативний тил ЗСУ, які обороняються на Куп'янському напрямку. Це потрібно ворогу, щоб змусити командування відвести українські підрозділи на цій ділянці фронті.

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