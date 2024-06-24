Боєприпаси будуть модифіковані компаніями ще до того, як Київ отримає їх.

Сили оборони України отримають першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи до кінця червня. Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова в ефірі телеканалу CNN Prima.

Крім того, вона не підтвердила слова ексміністра оборони Чехії і депутата Любомира Метнара про те, що боєприпаси для України від Чехії будуть частково неякісними.

За її словами, боєприпаси будуть модифіковані компаніями ще до того, як Київ отримає їх.

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"З одних країн боєприпаси більш якісні, з деяких - менш. З іншого боку, їх так мало у світі, що ми маємо сприймати їх такими, якими вони є", - додала міністр.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Чехія зібрала вже 1,6 мільярда євро на закупівлю снарядів для потреб ЗСУ. За його словами, Україна очікує, що перші поставки боєприпасів будуть у червні.

Чехія таємно шукала по всьому світу боєприпаси для України і наприкінці цієї зими стало відомо, що змогла знайти близько мільйона. Після цього країни ЄС почали збирати гроші на їхню закупівлю.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що до кінця 2024 року Україна може отримати до мільйона снарядів завдяки чеській ініціативі.

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