Напередодні Нового року, 31 грудня, бойовики на Донбасі тричі обстрілювали позиції українських військових. Обстріли продовжуються й сьогодні. Загинув боєць.
Про це повідомили у штабі ООС.
Неподалік Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У районі Авдіївки російські найманці здійснили обстріл наших позицій зі стрілецької зброї.
Також у бік Водяного в Донецькій області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Читайте такожМісія ОБСЄ зафіксувала на окупованому Донбасі російські вантажівки і військову технікуВнаслідок цих обстрілів один український військовий отримав поранення, несумісне з життям.
"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.
Станом ранок 1 січня окупанти здійснили ще три обстріли.
У районі Широкиного бойовики обстрілювали наших бійців з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Біля Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів і стрілецької зброї.
А в бік Водяного в Донецькій області вони відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців ООС за сьогоднішній ранок не зафіксовано.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Нового року та Різдва українські захисники звернулися до українців.