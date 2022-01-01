З початку доби окупанти здійснили ще три обстріли.

Напередодні Нового року, 31 грудня, бойовики на Донбасі тричі обстрілювали позиції українських військових. Обстріли продовжуються й сьогодні. Загинув боєць.

Про це повідомили у штабі ООС.

Неподалік Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Авдіївки російські найманці здійснили обстріл наших позицій зі стрілецької зброї.

Також у бік Водяного в Донецькій області окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Читайте такожМісія ОБСЄ зафіксувала на окупованому Донбасі російські вантажівки і військову технікуВнаслідок цих обстрілів один український військовий отримав поранення, несумісне з життям.

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Станом ранок 1 січня окупанти здійснили ще три обстріли.

У районі Широкиного бойовики обстрілювали наших бійців з автоматичних і протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Новолуганського російські найманці здійснили обстріл з гранатометів і стрілецької зброї.

А в бік Водяного в Донецькій області вони відкривали вогонь з протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців ООС за сьогоднішній ранок не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Нового року та Різдва українські захисники звернулися до українців.

Вас також можуть зацікавити новини: