Військові ООС звернулись до українців напередодні свят / скриншот відео

Напередодні Нового року та Різдва українські захисники звернулися до українців. 

Ролик опубліковано на сторінці штабу ООС у Facebook

Українською та російською мовами вони вітали українців, бажаючи щастя, здоров’я, успіхів, але передусім - миру. 

Читайте такожНапередодні свят Нацгвардія працюватиме у посиленому режимі"Миру, тепла, сімейної злагоди, наснаги, і, найголовніше, віри у нашу перемогу! Слава Україні", - сказав один з захисників.

Боєць із позивним "Чорний прапор" наголосив, що рік, який минає, був складним, і побажав, аби наступний рік приніс тільки радість, щастя та мир над головою. А його побратим Андрій звернувся до дітей.

"Щоб вчилися добре і щоб їхні батьки ними пишалися", - побажав військовий. 

"Бажаю мирного неба та перемоги", - сказала військовослужбовиця Катерина, звертаючись до побратимів. 

Вас також можуть зацікавити новини: