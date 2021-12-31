У трихвилинному ролику з’явилися 9 військовослужбовців та 1 військовослужбовиця.

Напередодні Нового року та Різдва українські захисники звернулися до українців.

Ролик опубліковано на сторінці штабу ООС у Facebook.

Українською та російською мовами вони вітали українців, бажаючи щастя, здоров’я, успіхів, але передусім - миру.

Читайте такожНапередодні свят Нацгвардія працюватиме у посиленому режимі"Миру, тепла, сімейної злагоди, наснаги, і, найголовніше, віри у нашу перемогу! Слава Україні", - сказав один з захисників.

Боєць із позивним "Чорний прапор" наголосив, що рік, який минає, був складним, і побажав, аби наступний рік приніс тільки радість, щастя та мир над головою. А його побратим Андрій звернувся до дітей.

"Щоб вчилися добре і щоб їхні батьки ними пишалися", - побажав військовий.

"Бажаю мирного неба та перемоги", - сказала військовослужбовиця Катерина, звертаючись до побратимів.

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