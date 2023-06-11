Основне джерело прісної води на тимчасово окупованому півострові фактично знищене.

Британська розвідки спрогнозувала, як Росія протистоятиме дефіциту прісної води, який сама ж спровокувала знищенням Каховської ГЕС, що живила Північно-Кримский канал (ПКК). Нагадаємо, що раніше про засуху каналу проговорився "голова" адміністрації Криму Аксьонов.

В Міноборони Британії стверджують, що своїм екоцидом в ніч на 6 червня окупанти, вірогідно, серйозно порушили функціонування каналу, що слугував головним джерелом постачання питної води на півострів.

"ПКК бере воду з Каховського водосховища для водозабору, що знаходиться вище дна водосховища. Ймовірно, до 09 червня 2023 року рівень води у водосховищі впав нижче рівня входу, й незабаром вода перестане надходити до Криму", - каже розвідка.

Це призведе до дефіциту прісної води на півдні Херсонської області та півночі Криму. На тлі цього Росія, ймовірно, спробує уникнути кризи бурінням нових свердловин, а також шляхом нормування води та збільшення постачання бутильованої рідини з материкової території РФ, стверджує розвідка.

Разом з тим на підтоплених територіях півдня України (на територіях, які тимчасово контролює РФ включно) виникла санітарна криза через обмежений доступ до безпечної для вживання води та ризик інфекцій, який існує через викид небезпечних речовин після підриву Каховського водосховища.

Українців попередили про небезпеку вживати воду на півдні

Нагадаємо, що в страшний день підриву Каховської ГЕС українців закликали обмежити вживання води, яка підтоплює регіон після підриву дамби. Акцентувалося, що в ній неможна купатися, пити тощо через можливу токсичність рідини, адже невідомо, яку саме вибухівку застосували росіяни для свого теракту.

Також президент України попереджав, що вода з Каховського водосховища затопила низку складів з хімікатами, сховищ з пальним, могильників тварин та щонайменше два "сибіркові поховання". Є висока ймовірність забруднення води відповідними інфекціями та токсинами.

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