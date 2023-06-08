Російський ставленик у тимчасово окупованому Криму неоднозначно висловився про наслідки після катастрофи на Каховській ГЕС.

Російський ставленик у тимчасово окупованому Криму Сергій Аксьонов проговорився про наслідки підриву Каховської ГЕС і вказав, що з часом Північно-Крмыский канал обміліє.

Про це він заявив у коментарі пропагандистським ЗМІ. "Глава" адміністрації вказав, що на даний момент воду активно закачують у водосховища, але канал все одно поступово буде міліти.

"Рівень не падає, поки не йде. Але, очікувано, канал обміліє з часом. Ми вживаємо ряд заходів для того, щоб зараз відхід води зменшити", - вказав він.

Відзначимо, що через Північно-Кримський канал території тимчасово окупованого півострова забезпечуються прісною водою. Після екоциду, який стався в ніч на 6 червня через підрив Каховської ТЕС (Херсонська область), є ризик обміління каналу через неконтрольований викид води вниз за течією.

Північно-Кримський канал починається поруч з Новою Каховською й раніше поповнювався водою з Каховського водосховища на Дніпрі.

Прогноз про наявність прісної води в Криму у зв'язку з підривом дамби

Нагадаємо, що 6 червня в місті Керч (тимчасово окупований Крим) через катастрофу на Каховській ГЕС зникла вода. Місцева "влада" склала графік підвезення води в різні куточки міста.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підривом дамби росіяни заблокували доступ до прісної води для Криму на багато років. За його словами, проблема існуватиме до тих пір, поки не зведуть нову дамбу. Це може розтягнутися на десяток років, заявив Данілов.

Зазначимо, що згідно з даними "Укргідроенерго", Каховська ГЕС не підлягає відновленню.

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