Начальник розвідки вважає, що ця ситуація "не така складна, як здається".

Росія створює певні труднощі для обміну полоненими за принципом "всіх на всіх"

"Процес обміну військовополоненими триває й станом на зараз. Є певні, скажімо так, технічні труднощі. Я вважаю, що це через не зовсім правильну позицію Російської Федерації. Але ми це подолаємо", - сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

За його словами, російська сторона створює певні перепони в процесі обміну полоненими, над подоланням яких йде робота.

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Говорячи про можливість обміну полонених по алгоритму "всіх на всіх" з обох сторін, Буданов зазначив, що ця ситуація "не така складна, як здається". На його думку, є можливості для того, щоб Росія пішла на зустріч щодо обміну полоненими по формулі "всіх на всіх".

"Просто треба знайти правильні шляхи урегулювання цього моменту", - наголосив очільник ГУР.

Обмін полоненими - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2598 українців.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що з тих російських військових, які потрапляють у полон, близько 20% – здаються добровільно.

Щодо "обмінного фонду" очільник ГУР зазначив, що він в України менший, ніж в Росії. Точне число полонених окупантів навести відмовився, посилаючись на державну таємницю.

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