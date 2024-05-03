Було три атаки, є постраждалі росіяни.

У Росії Бєлгородська область з раннього ранку відбивається від невідомих БПЛА: було мінімум три атаки, заявляють росЗМІ.

Місцевий губернатор Гладков підтвердив "прильоти" і розповів про удар по заправці в Шебекіно. Там загорівся резервуар для зберігання газу. Чиновник стверджує, що атака - спланована операція ЗСУ:

"У місті Шебекине ЗСУ атакували дроном-камікадзе територію автомобільної газозаправної станції... Унаслідок вибуху сталося загоряння резервуара для зберігання газу. На місці працюють оперативні служби".

У мережі розходиться відео пожежі:

Також Гладков поскаржився, що під час першого нальоту БПЛА один із дронів зачепив цивільний автобус у Вознесенівці Шебекинського округу. "Є постраждалий - чоловік з осколковими пораненнями спини, верхньої та нижньої кінцівок", - уточнив Гладков.

За його словами, транспорт також зазнав сильних пошкоджень. Крім цього, дроновою атакою зачепило 3 автомобілі, що розташовувалися поруч з автобусом. Один із комерційних об'єктів зазнав "косметичного рихтування" - там повибивало вікна, сказав губернатор.

У Рязані атакували НПЗ дронами

1 травня в російській Рязані також гриміло: росЗМІ повідомляли про дронову атаку на місцевий нафтопереробний завод. Повідомлялося, що там зайнялася велика пожежа. Очевидці розповіли, як чули гул і щонайменше 2 вибухи.

Пізніше джерело в спецслужбах підтвердило УНІАН, що це була спецоперація Головного управління розвідки МО України.

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