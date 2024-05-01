В ніч на 1 траня невідомі безпілотники атакували рязанський нафтопереробний завод. Там почалася пожежа.
Як пише "База" з посиланням на очевидців, атака відбулася близько третьої години ночі. Було чутно гул, а потім сталися два вибухи.
Наразі на заводі працюють співробітники оперативних служб. За попередніми даними, постраждалих немає. Офіційного підтвердження поки що немає.
Удари СБУ вглиб Росії: що треба знати
24 квітня СБУ вдарили безпілотниками по двох базах "Роснєфті". Відомо про знищення щонайменше 26 тис. кубометрів російського палива.
Раніше СБУ, ГУР та Сили спеціальних операцій України вдарили по 8 регіонах Росії. Ціллю стали енергетичні об’єкти. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.
На думку політолога Тараса Загороднього, удари по нафтобазам - це продовження системної роботи СБУ по руйнуванню ключової та бюджетоутворюючої галузі Росії. Адже крім естетичного задоволення від російських пожеж, є і суто практичний аспект.