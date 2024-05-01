Очевидці повідомляють про вибухи.

В ніч на 1 траня невідомі безпілотники атакували рязанський нафтопереробний завод. Там почалася пожежа.

Як пише "База" з посиланням на очевидців, атака відбулася близько третьої години ночі. Було чутно гул, а потім сталися два вибухи.

Наразі на заводі працюють співробітники оперативних служб. За попередніми даними, постраждалих немає. Офіційного підтвердження поки що немає.

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Удари СБУ вглиб Росії: що треба знати

24 квітня СБУ вдарили безпілотниками по двох базах "Роснєфті". Відомо про знищення щонайменше 26 тис. кубометрів російського палива.

Раніше СБУ, ГУР та Сили спеціальних операцій України вдарили по 8 регіонах Росії. Ціллю стали енергетичні об’єкти. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

На думку політолога Тараса Загороднього, удари по нафтобазам - це продовження системної роботи СБУ по руйнуванню ключової та бюджетоутворюючої галузі Росії. Адже крім естетичного задоволення від російських пожеж, є і суто практичний аспект.

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