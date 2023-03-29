За його словами, йдеться про "війну у широкому контексті".

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков несподівано визнав "СВО" війною та заявив, що це "надовго".

Як повідомляють росЗМІ, Пєсков зауважив, що війна "у широкому контексті" розтягнеться надовго.

"Якщо ви маєте на увазі війну в широкому контексті - це протистояння з ворожими державами, з недружніми країнами, це гібридна війна, яка розв'язана ними до нашої країни, - це надовго", - сказав Пєсков.

Що передувало

Очевидно, так Пєсков відреагував на статтю The Guardian про те, що наприкінці грудня 2022 року він попередив представників російської культурної та політичної еліти, що війна затягнеться надовго.

"Гадаю, ви чекаєте, що я щось скажу. Все стане набагато важче. Це дуже, дуже надовго", - наводить The Guardian слова Пєскова.

За словами співрозмовників видання, Пєсков виступив з таким попередженням на вечері, яка відбулася у квартирі високопоставленого російського чиновника.

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