В розвідці заявили, що враховуючи втрати Чорноморського флоту такі сценарії компенсації розглядаються ворогом.

Виведений із ладу на Балтиці російський ракетний корабель "Сєрпухов" не брав участі у війні проти Україн, але через втрату частини Чорноморського флоту, РФ, ймовірно, розглядала його для перекидання в Чорне море.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода. "Враховуючи втрати Чорноморського флоту такі сценарії компенсації розглядаються ворогом", – заявив представник ГУР.

Також, за його словами, те, що корабель вигорів, означає, що судно залишається на плаву, але сучасне обладнання технологічне виведене з ладу, пошкоджене, і для того, щоб відремонтувати судно, потрібен тривалий час.

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"Має потужності. Оскільки це той напрямок, де Росія змушена постійно погрожувати і НАТО. Але перекидання суден досить ускладнене. Зрозуміло, що Туреччина не пропускає військові кораблі", - пояснив він.

Інші логістичні шляхи, як пояснив Юсов, існують, але вони складні і довгі.

"У будь-якому випадку розширення фактично театру бойових дій для російських флотів – це добрі новини", – додав представник ГУР.

Він також наголосив, що для військових об’єктів на території РФ безпечних місць немає.

Знищення російських кораблів

7 квітня на території військово-морської бази ворога в місті Балтійськ Калінінградської області Росії внаслідок пожежі було виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов". В ГУР поінформували, що через пожежу всередині ракетного корабля повністю знищено його засоби зв'язку та автоматизації.

"Сєрпухов" - російське судно проекту 21631 Буян-М, спущене на воду 2015 року, уточнили в ГУР.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук сьогодні, 9 квітня, розповів про стан "Сєрпухова" після пожежі: "Що стосується малого ракетного корабля, це серійний корабель, їх мало бути 11, тепер вже менше. 12-й вони, здається, добудовують ще. Можемо лише констатувати той факт, що він вийшов з ладу".

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