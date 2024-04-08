Плетенчук також розповів, що РФ частково змінила тактику дій Чорноморського флоту.

Російсько-українська війна триває й РФ вивела на бойове чергування кораблі в Середземному морі, повідомив в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Станом на зараз ракетоносії відсутні як у Чорному, так і в Азовському морях. Але в Середземному морі перебуває три носії крилатих ракет. Сумарний залп може складати до 20 одиниць", – сказав Плетенчук.

Він також розповів, чи може Україна повністю убезпечити себе від ударів з району тимчасово окупованого Криму. За словами Плетенчука, зокрема і з цією метою удари Сил оборони по військових об'єктах у Криму будуть продовжуватися.

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Проте, без повного звільнення акваторії, забезпечити, щоб ворог не застосовував цю локацію (для завдання ударів по Україні – УНІАН). І варто розуміти, що тактика ворога полягає у використанні мобільних платформ, які досить складно відстежувати, які постійно переміщуються і не знаходяться на стаціонарних позиціях. Тож небезпека існує.

Крім того, речник розповів про те, що Росія частково змінила тактику дій Чорноморського флоту після призначення нового очільника.

Єдина зміна в тактиці, яку станом на зараз можна констатувати – це використання в якості платформи для запуску саме підводних носіїв. Наразі ми маємо єдиний підтверджений раз використання цієї платформи, обстріл з підводного човна позавчора. Й інших змін у тактиці зараз ми не спостерігаємо.

Російсько-українська війна в морі: важливі новини

Напередодні у ВМС повідомили, що Україна диктує Росії свої умови боїв у Чорному морі. Він також зазначив, що кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для України є законною ціллю.

Раніше у ВМС розповіли, що Росія ховає Чорноморський флот в бухті, забарикадувавшись баржами. Така стратегія чимось схожа на ту, якої РФ дотримується для захисту Кримського мосту.

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