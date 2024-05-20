У мережі пишуть, що били ракетами ATACMS.

Під час атаки на окупований Севастополь міг бути потоплений російський малий ракетний корабель "Циклон".

Про це пише російський Telegram-канал "Досьє шпигуна". За його даними, в ніч на 19 травня корабель проекту 22800 "Каракурт" перебував у порту. Українська армія вдарила по ньому двома балістичними ракетами ATACMS.

Внаслідок удару загинуло шестеро військовослужбовців Чорноморського флоту Російської Федерації, ще 11 осіб постраждали. Сам корабель затонув.

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Ще вдень Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляв, що під час нічної атаки сильних пошкоджень зазнала будівля біля Курячої пристані. За їхніми даними, напередодні там стояв малий ракетний корабель "Циклон". Уже наступного дня його там не було.

Згідно з даними з відкритих джерел, МРК "Циклон" спустили на воду ще 2020 року. Його прийняли до складу Чорноморського флоту вже під час повномасштабної війни проти України.

Атаки на Крим: що відомо

Нагадаємо, цього тижня російські об'єкти на окупованому півострові активно атакували. Минулої ночі в низці населених пунктів лунали вибухи та стрілянина, у мережі писали про ураження корабля в Севастополі.

Удень у Генеральному штабі Збройних сил України відзвітували про ураження російського морського тральщика "Ковровец".

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