Супротивники зазнали провалів на півдні України, поділилися у Силах оборони.

Триває повномасштабна війна в Україні, і російські війська продовжують штурмувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області, неподалік населеного пункту Кринки.

Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. "Ми продовжуємо утримувати зайняті позиції та відбивати атаки ворога. З боку окупантів інтенсивність атак суттєво знизилася. Останніми днями це були 3-4 такі атаки, а за минулу добу ми нарахували дві такі спроби. Але вони також були невдалими", – заявила речниця. Вона також додала, що російським військам заборонили використовувати техніку під час штурму українських позицій.

"Продовжуються дії штурмових груп пішим порядком, бронетехніку ворог поки не застосовує. Очевидно, економить. І це вже довготривалий час відбувається, після того, як вони досить потужно втрачали її під час кожного штурму, була заборона на використання техніки і зараз бачимо виключно виходи піхотних груп", – сказала Гуменюк.

Відео дня

За її словами, ворог має достатню кількість техніки на цьому напрямку. Не використовує він її через економію, оскільки під час більшості попередніх штурмів українського плацдарму велика кількість російської техніки була знищена. Речниця також сказала, що "вона їм ще потрібна".

Війна в Україні, - який день та що коїться на лівобережжі

9 лютого - 716 день з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше Наталія Гуменюк також повідомляла, що російські війська часто відмовляються штурмувати українські позиції в Кринках.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому українські військовослужбовці підняли державний прапор України у Кринках на лівому березі Херсонській області. Таким чином, військові спростували заяви РФ про нібито "усунення українського плацдарму".

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, для окупантів Кринки є дуже незручною локацією, і вони не можуть протидіяти розширенню плацдарму ЗСУ.

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