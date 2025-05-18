Смерть і руйнування росіяни вважають чудовим способом для залучення гостей.

Російська окупаційна влада не відновлюватиме зруйновані райони захоплених міст, а має намір показувати їх туристам. Про це в коментарі ТАСС заявив ватажок угруповання "ДНР", підпорядкованого Кремлю, Денис Пушилін.

"У багатьох на слуху все, що пов'язано, зокрема і з героїчними населеними пунктами, звісно, це буде викликати і надалі увагу у туристів, щоб подивитися, що таке Авдіївка, що таке Вугледар, що таке Артемівськ, раніше Бахмут, та інші населені пункти. Можна <...> цілий квартал, просто консервувати, щоб було зрозуміло, з чим стикалися люди на різних етапах", - заявив він.

Зрозуміло, при цьому Пушилін набрехав, що всі руйнування містам Донбасу завдала нібито українська армія, хоча насправді це влаштували російські війська.

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А поки окупанти збираються показувати руїни міст туристам, тисячі жителів захопленого і зруйнованого Маріуполя скаржаться на те, що нова "влада" за три роки так і не виконала своїх обіцянок про відновлення зруйнованих будинків.

"Ми відчуваємо себе захопленими і поневоленими. Те, що відбувається останні 3 роки - це рейдерське захоплення. Влада ДНР відбирає у нас квартири і будинки, був віджатий майже весь малий бізнес", - наводить скарги городян український журналіст Денис Казанський.

Також жителі Маріуполя розповідають, що за 3 роки окупанти так і не відновили жодної дитячої лікарні, і в місті тепер немає жодного дитячого відділення, де могли б лежати діти. Важливо підкреслити, що до приходу "русского мира", такі лікарні в місті були - просто вони опинилися на шляху "визволителів".

Ситуація на окупованих територіях

Як писав УНІАН, росіяни значно посилили політику з примусу українців до виїзду з тимчасово окупованих територій. Для місцевого населення створюють нестерпні умови, щоб ті виїжджали геть, а на їхнє місце привозять колоністів із Росії.

У Криму, який перебуває під окупацією вже понад 11 років, Росія домоглася значних успіхів у заміщенні населення. За наявними оцінками, сьогодні більше третини мешканців півострова - це російські колоністи, які прибули туди після силового захоплення Криму в 2014 році.

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