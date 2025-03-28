У мережі повідомляють про влучання в один з готелів.

Ввечері у п'ятницю, 28 березня, загарбницька армія Російської Федерації масовано атакувала Дніпро за допомогою ударних дронів.

О 21:45 очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram про вибухи у місті. Внаслідок атаки вже виникли пожежі, також попередньо відомо про руйнування. Він закликав людей залишатися у безпечних місцях:

"Через атаку БПЛА виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється".

Інформація оновлюється...

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Оновлено р 22:40: До лікарні доправили чотирьох поранених внаслідок атаки людей. У військовій адміністрації зазначають, що інформація буде оновлюватися.

"Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь", - йдеться у повідомленні.

У мережі повідомляють, що російські окупанти завдали удару по готелю Bartolomeo. Зараз там масштабна пожежа.

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