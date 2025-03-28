Ввечері у п'ятницю, 28 березня, загарбницька армія Російської Федерації масовано атакувала Дніпро за допомогою ударних дронів.
О 21:45 очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram про вибухи у місті. Внаслідок атаки вже виникли пожежі, також попередньо відомо про руйнування. Він закликав людей залишатися у безпечних місцях:
"Через атаку БПЛА виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється".
Інформація оновлюється...
Оновлено р 22:40: До лікарні доправили чотирьох поранених внаслідок атаки людей. У військовій адміністрації зазначають, що інформація буде оновлюватися.
"Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки. Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь", - йдеться у повідомленні.
У мережі повідомляють, що російські окупанти завдали удару по готелю Bartolomeo. Зараз там масштабна пожежа.