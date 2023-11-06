Водночас ворог продовжив терор цивільного населення.

Авіація Сил оборони минулої доби, 5 листопада, завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, наша ППО знищила 4 розвідувальних БпЛА ворога. Бійці ракетних військ влучили по 3 артзасобах, 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Водночас ворог продовжив свій терор. Загарбники завдали минулої доби 6 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснили 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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"Також, Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон. Протиповітряною обороною знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА", - розповіли у відомстві.

Внаслідок атак є поранені цивільні. також постраждали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, українські військові заявили про посилення артилерійських обстрілів з боку окупантів.

Водночас за даними ISW, ЗСУ просунулися на південно-західному куті ферми з виробництва сонячних панелей поблизу Підстепового Херсонської області.

Президент Володимир Зеленський не вважає, що війна України проти РФ зайшла у глухий кут.

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