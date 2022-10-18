Іран завжди був союзником Росії в багатьох питаннях.

Колишній депутат Державної думи Російської Федерації Дмитро Гудков заявив, що Росія змогла домовитися з Іраном про постачання дронів-камікадзе "Shahed-136" через два фактори: гроші і схожість цих держав "за духом".

Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН.

"Перший фактор – це гроші. Другий фактор – це дві дуже близьких за духом держави. І я зараз не про людей, а про держави, про владу, про режими. Демократія співпрацює з демократією, а диктатура – з диктатурою. З ким ще Путін може домовлятися? З Іраном, Північною Кореєю", – зазначив Гудков.

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За словами екс-депутата Держдуми РФ, Іран завжди був союзником Росії в багатьох питаннях.

"Мабуть, Іран чогось недоотримав від американців або розраховував на зняття якихось санкцій. Зараз складно сказати чому. Мабуть, Росія запропонувала більше, ніж завжди", – резюмував Гудков.

Іранські дрони-камікадзе на війні в Україні

Росія продовжує тероризувати українські міста, використовуючи іранські дрони-камікадзе "Shahed-136". 17 жовтня Росія запустила 28 таких безпілотників у бік Києва. До цілей долетіли лише 5 з них. Один з дронів впав на житловий будинок у Шевченківському районі Києва.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що українські військові знищують понад 85% іранських дронів-камікадзе "Shahed-136", якими російські окупанти намагаються бити по Україні.

Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що росіяни модернізували іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", замінивши систему наведення. В останніх збитих апаратах фіксувалися блоки управління ГЛОНАС. Завдяки цьому блоку точність "Shahed-136" значно підвищується.

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