Перемирʼя в Олешках завершилося: Лубінець розкрив деталі гуманітарної місії

Під час місії Україні, зокрема, вдалося повернути тіла загиблих громадян.

1 листопада, о 22.59 за київським часом офіційно завершилося перемирʼя між Україною та РФ в районі Олешок. Про це під час брифінгу розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає кореспондент УНІАН.

"Ми мали режим тиші 5 діб, 19 годин і 59 хвилин. У нас є підтвердження, що і РФ, і Україна виконали всі взяті на себе зобов'язання в рамках проведення цієї гуманітарної місії", – розповів Лубінець.

Він додав, що під час перемирʼя було здійснено репатріаційні заходи з вивезення тіл загиблих цивільних та військових з Олешківської лікарні.

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"Під час цих днів репатріаційні заходи були проведені в Олешках та наближених територіях. Під час репатріації були зібрані тіла загиблих, як військових, так і цивільних. Зараз у нас є домовленість з російською стороною, що всі загиблі, чиї рідні проживають в Україні, вони будуть доставлені до України. Як ми це робимо в щомісячному режимі, у нас відбувається репатріація. Наші герої, які загинули захищаючи наші держави, їхні тіла повертає російська сторона", – сказав Лубінець.

Крім того, за його словами Лубінця, Україна повернула з Олешок 105 тварин. З них, зокрема, були собаки, кішки та 4 папуги.

"Ми розуміли, наскільки це чутливе питання. І тут було все заздалегідь пропрацьоване і окремі спеціальні засоби для транспортування. І зараз в Україні окрема громадська організація "You Are Animals", взяли на себе опіку домашніх улюбленців", – додав Лубінець.

Перемирʼя в Олешках: що відомо

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що в окупованих Росією Олешках й досі лишаються люди, які хотіли б виїхати на підконтрольну Україні територію. Втім, відзначають ЗМІ, вони не можуть цього зробити. Зокрема журналісти розповіли історію місцевої волонтерки Алли Лихман-Малиш, яка не змогла покинути Олешки, оскільки їй не дозволили евакуювати десятки котів та собак, якими вона опікується.

Тим часом Sky News відзначає, що РФ використала перемирʼя в Олешках для того, аби перекинути в цей регіон важку техніку, зброю і боєприпаси. Також, за даними видання, російські війська в період перемирʼя обходили будівлі та шукали собі підвали для облаштування нових позицій.

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