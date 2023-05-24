Для ефективного використання винищувачів в України має відбутись відповідна підготовка інфраструктури, льотчиків та інженерів.

Надання Україні літаків F-16 найближчим часом не має сенсу, заявив в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Коментуючи можливий результат зустрічі країн у форматі "Рамштайн" 25 травня, Ігнат заявив, що "поштучно надавати Україні літаки не є правильним".

"Надання літаків країні є комплексним питанням. Деякі країни, навіть члени НАТО, очікують на літаки десятиліттями. У цьому питанні треба обʼєднати такі речі, як інфраструктура, підготовка пілотів, офіцерів, інженерів", - пояснив він.

Також речник ПС ЗСУ додав, що літаки є частиною протиповітряної оборони країни.

"Винищувачі дадуть можливість прикрити ті регіони, де є прогалини із наземною ППО. Хоча винищувач F-16 не зможе працювати проти балістичних ракет, він захистить нас від крилатих ракет типу Х-101, "Калібр", а також від дронів-камікадзе", - додав Ігнат.

Винищувачі F-16 для Україні - актуальне

Як повідомляв УНІАН, 20 травня 2023 року радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США планують надати Україні свої винищувачі F-16.

Після цього в Міністерстів оборони України анонсували, що отримають F-16 уже цієї осені.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що партнери можуть передати України не декілька літаків, а відразу декілька підрозділів.