Міністр оборони наголосив, що українські льотчики з нетерпінням чекають початку тренувань на винищувачах F-16.

Міністр оборони Олексій Резніков привітав створення нової літакової коаліції для України і зазначив, що наші пілоти чекають на початок тренувань на винищувачах F-16.

Він подякував за це рішення міністрам оборони країн-партнерів, зокрема США - Ллойду Остіну, Великої Британії - Бену Воллесу, Нідерландів - Кайсі Оллонгрен, Бельгії - Людивін Дедондер і Данії - Трольсу Лунду Пульсену.

"Українські льотчики з нетерпінням чекають початку тренувань на винищувачах F-16. Тепер вони зможуть підтримувати своїх братів і сестер по зброї на суші та на морі, щоб перемогти у цій війні. F-16 були створені для перемоги над поганими хлопцями. Їхній час настав!", - зазначив Резніков.

Відео дня

Винищувачі F-16 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до створення міжнародної коаліції винищувачів для України приєдналися три держави: Британія, Франція і Нідерланди. Згодом стало відомо, що до міжнародних зусиль із навчання українських пілотів і механіків на західних бойових літаках приєдналася Португалія.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон підтримає спільні зусилля союзників і партнерів з навчання українських пілотів роботі з літаками четвертого покоління, включаючи F-16.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що п'ять країн об'єднали зусилля для роботи над забезпеченням України бойовими повітряними силами. Окрім Британії йдеться про США, Нідерланди, Бельгію та Данію.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван 20 травня підтвердив, що США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16. Він не назвав термінів, але підкреслив, що літаки не будуть використовуватися для майбутнього контрнаступу проти Росії.

За даними видання NBC News, остаточне рішення США і союзників про надання Україні винищувачів F-16 буде ухвалено протягом кількох місяців. Але це станеться вже після українського контрнаступу. Українські пілоти можуть приступити до навчання на F-16 вже в найближчі тижні.

Вас також можуть зацікавити новини: